جوارديولا : جيسوس سيغيب شهرا على الأقل

2020/09/27 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت عن مدة غياب مهاجمه البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس.وأوضح جوارديولا أن جابرييل سيغيب شهرا على الأقل بسبب إصابة عضلية.ويفتقد سيتي الآن مهاجميه الاثنين الأساسيين مع استمرار ابتعاد سيرجيو أجويرو بسبب الإصابة ولا يملك جوارديولا سوى مهاجمين […]

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