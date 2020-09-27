2020/09/27 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت قوى الامن الداخلي في لبنان صباح اليوم الاحد، مقتل جميع اعضاء خلية ارهابية تابعة لتنظيم داعش الارهابي في اشتباكات بمنطقة وادي خالد في قضاء عكار ، شمال شرقي البلاد.



وذكر بيان لقوى الامن الداخلي انه : " في اطار متابعة منفذي جريمة كفتون، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 اشخاص، تبين انهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان".واضاف البيان :" ان شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هويات جميع اعضاء المجموعة الارهابية ، وعددهم اكثر من 15 شخصا ".



واشار الى انه :" بتاريخ 26 ايلول الحالي، توصلت الشعبة الى تحديد مكان وجود اعضاء المجموعة الارهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل، وجرى تنفيذ عملية امنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة في الشعبة، وقد بادر عناصر المجموعة باطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه القوة، فتم الرد عليهم ما ادى الى مقتل جميع الارهابيين ".على صعيد متصل اعلن الجيش اللبناني، صباح الاحد، مقتل عسكريين اثنين واحد افراد مجموعة مسلحة شنت هجوما على مركز للجيش غربي البلاد./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل اعضاء خلية ارهابية تابعة لداعش في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل اعضاء خلية ارهابية تابعة لداعش في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).