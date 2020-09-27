طقس مشمس بدرجات حرارة دون 45 مئوية خلال اليومين المقبلين

2020/09/27 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة ادنى من 45 مئوية .وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" سيكون طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمسا وحارا ،وتكون حركة الرياح في المنطقتين شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، تنشط نهارا (20-30 )كم/س مسببة تصاعد الغبار في اماكن متعددة منها ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الغبار (4-6 )كم ".وفي المنطقة الشمالية الطقس مشمس، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 26 مئوية والعظمى 41 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 21 مئوية واعلاها في كربلاء والبصرة 28 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 35 مئوية واعلاها في البصرة 45 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل ..طقسا ودرجات حرارة ،وتكون حركة الرياح في المنطقتين الوسطى والشمالية ، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 ) ، وفي المنطقة الجنوبية تكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم ./انتهى3

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