المركز العراقي لمحاربة الشائعات : تصاعد خطاب الكراهية خلال الشهرين الماضيين

2020/09/27 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد المركز العراقي لمحاربة الشائعات :" ان تصاعد خطاب الكراهية خلال الشهرين الماضيين اسهم بصناعة 146 اشاعة ، جزء كبير استهدف اشخاصا ابرياء وعرض حياتهم للخطر ".وقال المركز في تقرير اطلعت عليه الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تم رصد مايقارب 146 اشاعة ، جزء كبير منها استهدف اشخاصا ابرياء وعرض حياتهم للخطر من خلال التحريض ضدهم او بنشر خطابات تخوين تتحدث عن انهم مرتبطون بدول خارجية او ما شابه ".وتابع المركز انه :" في الوقت نفسه حاولت بعض الشائعات استهداف لجنة مكافحة الفساد ، وذلك من خلال نشر معلومات حول منع سفر مسؤولين او حديث عن هرب مسؤولين ، والهدف من هذه الحملة هو تشويه واضعاف عمل اللجنة ".



وشدد على ضرورة الابتعاد عن ثقافة تبادل الاتهامات بين / جوكر وذيل/ يراد منها الفوضى واستباحة الدماء./انتهى3

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