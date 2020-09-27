هيئة الأركان الإيرانية : لا نية لرئيسها محمد باقري زيارة العراق

2020/09/27 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – فندت هيئة الأركان الإيرانية، الأنباء التي تحدث عن نية زيارة رئيسها اللواء محمد باقري، إلى العراق مساء اليوم، فيما أكدت أن هذا الأمر ليس على جدول أعمال الأخير في الوقت الحالي.وقال مسؤول العلاقات العامة في هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “زيارة […]

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