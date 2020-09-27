3 الاف طن جاهزة للتسويق.. الصناعة تعلـن إنتاجهـا مـن زيـت الطعـام علامـة (البنـت)

2020/09/27 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ، الاحد،عن إنتاج زيت الطعام السائل علامة ( البنت ) بطاقات عالية ومواصفات عالمية ، داعية وزارة التجارة لشراء أكثر من ( ٣ ) آلاف طن جاهزة للتسويق لأغراض البطاقة التموينيـة .

وقال مدير مصانع الإمام علي الهادي ( عليه السلام ) سميـر بـدر إسماعيـل في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “للشركة مصنعاً متكاملاً ضمن مصانع الإمام علي الهادي ( ع ) في محافظة ميسان لإنتاج وتعبئة زيت الطعام أنشئ وفق عقد مشاركة مع مجموعة شركات عراقية وروسية وبلغارية ويعمل بطريقة أوتوماتيكية وفق أحدث التقنيات العالمية في كل مراحل الإنتاج بدءاً من صناعة العبوة وصولاً إلى إنتاج وتعبئة الزيت”.

وأضاف إسماعيل، أن “مصنع إنتاج وتعبئة زيت الطعام يحتوي على خطوط حديثة من مناشئ إيطالية وبلغارية وأوكرانية لتصنيع العبوة بطاقة ( ١٢ ) ألف عبوة / ساعة وتصفية الزيت بطاقة ( ١٥٠ ) طن/ يوم وتعبئة الزيت بطاقة ( ٢٧٠ ) طن/ يوم ، موضحاً بأن زيت الطعام المنتج نباتي نقي بنسبة ( ١٠٠% ) خالي من الكوليسترول ومطابق للمواصفات العراقية والعالمية وبحجم ( ١ ) لتر للعبـوة”.

وأفصـح إسماعيل عن “إنتاج أكثر من ( ٣ ) آلاف طن من زيت الطعام جاهزة للتسويق لأغراض البطاقة التموينية كون المنتج صنع خصيصاً لوزارة التجارة لغرض توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية”، معلناً في ذات الوقت عن “|طرح المنتج في مراكز البيع المباشر التابعة للشركة بسعر ( ١٢٥٠ ) دينار للعبوة الواحـدة”.



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