خريطة صراعات الصين مع جيرانها.. من البحر الجنوبي إلى الهيمالايا

2020/09/27 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تولي الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ، مراسم الحكم في عام 2012، بدأ يسعى لترسيخ مكانة الصين كقوة عظمى، عن طريق اتخاذ خطوات أكثر عدوانية تجاه الدول المجاورة، وفقا لقناة سي إن إن.

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