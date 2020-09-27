مجلس النواب يناقش 5 مشاريع قوانين

2020/09/27 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته رقم 10 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل لـPUKmedia: ان جلسة اليوم ستشهد التصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، والقراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

واضافت: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقراءة الثانية لمقترح قانون كلية الشرطة، والقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون كلية الإمام الأعظم، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص ‌

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