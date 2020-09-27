مقتل 5 ارهابيين اثناء تفخيخ عجلة في الانبار

2020/09/27 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، مقتل 5 من عصابات داعش الارهابية اثناء تفخيخهم لعجلة في صحراء الرطبة بالانبار.

وذكرت الخلية في بيان: انه" من خلال المتابعة والتدقيق تبين انفجار عجلة مفخخة نوع {بيك اب تك} قمارة بيضاء اللون في صحراء الحسينيات التابعة لقضاء الرطبة اثناء قيام مجموعة ارهابية بتفخيخها داخل احد أوكار عصابات داعش الإرهابية".

واشار البيان الى ان الانفجار اسفر عن مقتل 5 إرهابيين كانوا يقومون بتفخيخ العجلة".

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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