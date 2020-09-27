طبيب : جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يوما من التطعيم

2020/09/27 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..قال رينات ماكسوتوف مدير مركز “فيكتور” العلمي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية إن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، تتشكل خلال أسبوعين بعد التطعيم الأول باللقاح الذي طوره المركز.وأضاف خلال لقاء تلفزيوني: “في اليوم الرابع عشر بعد التطعيم باللقاح، يتشكل بالفعل مستوى يمكن اكتشافه من الأجسام المضادة.



لكن العيار الواقي من الأجسام المضادة يتشكل بعد التطعيم الثاني.



والفاصل الزمني بينهما هو 21 يوما”.وتابع ماكسوتوف القول، إن مركز “فيكتور”، يخطط لطرح نوعين من لقاحه ضد فيروس كورونا المستجد إلى الأسواق للاستخدام المدني.وقال: “لقد طورنا لقاحات للوقاية من كوفيد-19، على أساس ست منصات تكنولوجية مستقلة.



لقد اخترنا أكثر خيارين واعدين من اللقاحات، التي نعتزم طرحها في التداول المدني”.انتهى / 25م

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