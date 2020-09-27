العمل: توسيع حاضنات تشغيل الشباب

2020/09/27 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن عزمها خلال المدة القليلة المقبلة، توسيع مشروع حاضنات الاعمال الخاص بتشغيل الشباب ليشمل جميع محافظات البلاد.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع يجري تنفيذه حاليا ضمن ثلاث محافظات وصفت بأنها الاشد فقرا، مؤكدا ان الخطوة جاءت بعد ان اثبت المشروع نجاحا لفئة الشباب ومشاريعهم الابتكارية، التي نوه بانها اسهمت بخلق فرص عمل للعاطلين من خلال حركة السوق المحلية، لاسيما ان مشاريع حاضنات الاعمال تتسم بأنها تنموية توفر فرص عمل للمستفيد وللعاطلين”.وأضاف باهض، ان “منح القروض للمشمولين بها ضمن حاضنات الاعمال، ما زال قائما وهناك تنسيق مع صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للعام الحالي لتقديم التسهيلات الممكنة لمنح القروض للعاطلين، كاشفا عن وجود مناقشات مع المختصين في الصندوق بهذا الصدد”.وأشار إلى “اعداد دراسة لتنفيذ برنامج بناء ورش وأماكن عمل للمشاريع الصغيرة لتشغيل الشباب والسعي لتعزيز رأس مال الصندوق ليتم شمول اكبر عدد ممكن من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة”.



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