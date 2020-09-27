انخفضت إلى 35% خلال عامين.. العراق يحتل المركز الثاني في قائمة مصدري النفط لاميركا بـ16% من صادرته

2020/09/27 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت ادارة الطاقة الامريكية، يوم الاحد، ان معدل الصادرات النفطية العراقية لأمريكا بلغت 230 الف برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2020 .

وقالت الادارة في تقرير لها، ان “معدل الصادرات العراقية من النفط الخام لامريكا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بلغت 230 الف برميل يوميا”، مبينة ان “هذه الكمية اقل من العام الماضي لنفس الاشهر التي بلغ فيها معدل الصادرات العراقية من النفط الخام 351 الف برميل يوميا، واقل من عام 2018 لنفس الاشهر الذي بلغ معدل التصدير فيها 646 الف برميل يوميا”.

واضافت ان “معدل الصادرات النفط الخام المصدر لامريكا خلال شهر كانون الثاني من عام 2020 بلغ 299 الف برميل ، فيما كان معدل الصادرات لشهر شباط 262 الف برميل”، مشيرة الى ان “معدل الصادرات النفطية لشهر اذار بلغ 290 الف برميل ، فيما بلغت معدل الصادرات لشهر نيسان 140 الف برميل ولشهر ايار بلغ المعدل 242 الف برميل ولشهر حزيران بلغ المعدل 146 الف برميل”.

واشارت الادارة الى ان “العراق جاء بالمرتبة الثانية كأكبر مصدر لامريكا في منظمة اوبك بعد السعودية حيث بلغت الصادرات السعودية خلال هذه الاشهر لامريكا معدل 693 الف برميل يوميا، فيما جاءت نيجريا ثالثا بمعدل 70 الف برميل يوميا وانغولا ثالثا بمعدل 31 الف برميل يوميا”.

ويبيع العراق النفط الخام لاسيا على ضوء الاشارة لخامي دبي وعمان فيما يبيع النفط الخام لاوربا على ضوء الاشارة لخام برنت ويبيع الخام لامريكا على ضوء الاشارة لخام غرب تكساس الامريكي، وتبلغ نسبة ما يبيعه العراق للنفط لامريكا ما يقارب من 16 % من صادراته الكلية.

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