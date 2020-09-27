النزاهة : صدور قرار بسجن أحد المدانين في قضيَّة أجهزة كشف المُتفجِّرات

2020/09/27 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن صدور قرار حكمٍ بسجن أحد المدانين في قضيَّة تجهيز وزارة الداخليَّة بأجهزة كشف المُتفجِّرات، لإحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر، أشارت […]

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