شركة نقل المسافرين : تفاهمات لفتح خط جديد الى مصر عبر الاردن

2020/09/27 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة الى وزارة النقل ، عن وجود تفاهمات اولية لفتح خط جديد الى جمهورية مصر عبر الاردن، مشيرة الى انها استعادت قدرتها على ان تكون رابحة منذ عام 2018.وقال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين في حوار تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، ان الشركة منذ […]

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