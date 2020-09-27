باشتباك مع مهربين.. مقتل عسكريين ايرانيين واصابة اخر قرب الحدود مع محافظة ميسان

2020/09/27 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / لقي عسكريان من قوات حرس الحدود الإيراني، بينهما ضابط برتبة نقيب، مصرعهما خلال اشتباكات مع مهربين مسلحين قرب هور العظيم ، على الحدود مع محافظة ميسان جنوب شرقي العراق.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية / إيسنا/ اليوم الأحد، عن حاكم مقاطعة الحويزة التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، حبيب عفري، قوله إن : اشتباكات اندلعت في وقت متأخر من الليلة الماضية (مساء السبت) بين قوات حرس الحدود ومهربين قرب هور العظيم بين العراق وإيران.وأضاف ان : دورية حدودية إيرانية كانت تقوم بمهمتها بشكل يومي في هور العظيم، وقد حدثت اشتباكات مع مسلحين مهربين في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل اثنين من قوات حرس الحدود أحدهما الضابط النقيب مقداد بور، والآخر جندي يدعى استوار عبد الله مؤمن زاده.واوضح عفري انه : أصيب عنصر آخر من حرس الحدود في الاشتباك وتم نقله إلى المستشفى وعلاجه وهو الآن في حالة عامة جيدة، مشيراً إلى أنه : بحسب المعلومات الواردة، أصيب أحد المسلحين في الاشتباك ايضا./ انتهى3

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