سرايا الحسين الخدمية في كربلاء تستعد لزيارة الاربعين

2020/09/27 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ انهت مديرية شباب ورياضة كربلاء المقدسة استعداداتها الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام من خلال تشكيل سرايا الحسين الشبابية في مركز المدينة .وقال مسؤول موكب السرايا جاسم كاظم الطائي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" لقد دأبت مديريتنا على هذا النهج منذ عام 2005 ، حيث تم نصب سرادق في مركز المدينة لتقديم مختلف الخدمات للزائرين ، من موادا عينية وعلاجات طبية وخدمات العلاج الطبيعي ، بالاضافة الى الاسهام في مساعدة القوات الامنية بتفتيش الزائرين وكذلك مشاركة بلدية كربلاء باعمال التنظيف وجمع النفايات وارشاد الزائرين من والى مداخل ومخارج المدينة وارشاد الزائرين العرب والاجانب الى المراقد الشريفة".واضاف : " ان شعبة العمل التطوعي ووحدة العلاج الطبيعي في المديرية ، ستشاركان ايضا بتقديم تلك الخدمات ، وقد تم تجهيز الشباب المشاركين بزي رياضي موحد للاستدلال والتعريف بهم ".واوضح : " ان منتديات الهندية والحر والشهداء ستقدم ايضا خدمات للزائرين ، الى جانب تهيئة اغلب المنشآت الرياضية من قاعات ومنتديات وملاعب لاستقبال مئات المتطوعين الشباب من المحافظات العراقية ، الذين يشاركون سنويا في مختلف الاعمال التطوعية في المحافظة اثناء وبعد الانتهاء من مراسم الزيارة" ./ انتهى

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