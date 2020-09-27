تقرير: الارهابيون حاولوا شن هجمات في اوروبا كل اسبوعين منذ سقوط داعش

2020/09/27 | 10:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير جديد لمجموعة مكافحة التطرف الاوربي، الاحد، أنه وطبقا لقاعدة بيانات السلطات في بريطانيا وبقية الدول فان هناك 33 محاولة لشن هجوم ارهابي داخل اوروبا منذ سقوط داعش قبل 15 شهرا وحتى الان مما يعني التخطيط للقيام بهجوم واحد على الاقل في كل اسبوعين .ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان تقرير المجموعة خلص الى أنه ” وعلى الرغم من تراجع التهديدات الارهابية في اعقاب سقوط تنظيم داعش لكنه لايزال على مستويات تعتبر كارثية ، وان هناك عشرات الالاف من المتطرفين المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا لم يختفوا مع هزيمة التنظيم الارهابي”.واضاف أن ” التقرير حذر من ان البيان التي تنشرها السلطات الاوروبية ربما لم تكن شاملة وان من المحتمل ان يكون هناك العديد من المحاولات التي حدثت في هذه الفترة ولم يتم تغطيتها ، فيما بين مركز الابحاث الذي اعد الدراسة ان هناك ما يقرب من 2.2 من المحاولات شهريا فيما ادت 11 محاولة منها الى وفيات واصابات منها ست هجمات في فرنسا وأربعة في بريطانيا وواحدة في إيطاليا”.واشار التقرير الى أن ” محاولات ما يسمى بالذئاب المنفردة التي ينفذها افراد اصبحت اكثر شيوعا ضمن الهجمات بما في ذلك ثمانية من العمليات التسعة التي تم الكشف عنها في بريطانيا منذ آذار عام 2019 وحتى الان ، فيما حذرت الدراسة من أن عمليات الذئاب المنفردة هذه تميل إلى تحقيق فرصة أكبر للنجاح “.واوضح أنه ” ربما يكون للاغلاق الناجم عن انتشار وباء فايروس كورونا وعدم وجود تجمعات جماهيرية لم يوفر اهدافا سهلة للمجاميع الارهابية ، وعلى الرغم من ذلك كانت هناك حوالي سبع محاولات ارهابية بين آذار وحزيران من هذا العام بما في ذلك مقتل ثلاثة أشخاص في حديقة في ريدينغ في بيركشاير في حزيران الماضي”.



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