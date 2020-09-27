إلى رافعي راية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح بمناسبة يوم انتفاضة تشرين - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/27 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن كل حركة في طبيعة الأشياء إصلاح وتغيير وتقدم وتطور، كل خروج على المألوف تقدم وتطور، كل تفجر للمعرفة تقدم وتطور كل تحد للأمر الواقع والجمود والخنوع تقدم وتطور للأمام وهو ثورة.



النبي محمد (ص) : كان ثائراً عندما أبى أن يماشي أهل الصحراء في عبادة الأصنام وفي عاداتهم الهمجية في مجتمعهم البربري، فجعل نارها تورى وشمر لها الزندا، فأضرمها ثورة لاهبة على قومه وأسيادهم وآلهتهم فكفّروه واضطهدوه وأضمروا ......





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