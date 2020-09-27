الزراعة : تشكيل لجان لمتابعة تنقية وتعفير بذور الرتب العليا

2020/09/27 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت وزارة الزراعة عن بتشكيل لجان لمتابعة عمليات تنقية وتعفير بذور الرتب العليا وفي كافة المحافظات لبيان مدى صلاحيتها للزراعة استعداداً للموسم الزراعي المقبل.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إن وزير الزراعة كريم الخفاجي وجه بتشكيل لجان من دائرة فحص وتصديق البذور إحدى […]

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