القضاء يصدر حكما على أحد المدانين في قضية أجهزة كشف المتفجرات

2020/09/27 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، صدور قرار حكم بسجن أحد المدانين في قضية تجهيز وزارة الداخلية بأجهزة كشف المتفجرات، لإحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.





وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان لها اليوم (27 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "المدان ألحق الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين وزارة الداخلية وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بأجهزة كشف المتفجرات".

وأضافت الدائرة إن "تحرياتها في القضية قادت إلى أن الشركة المجهزة هي شركة وسيطة وغير متخصصة في مجال المتفجرات، كما أن التجهيز تم خارج حدود المدة المتفق عليها، ولم تقم الشركة بتقديم شهادة المنشأ والقوائم التجارية، فضلا عن تسلم بعض الأجهزة بنوعية ومنشأ مخالف لما ورد بالعقد".

وأوضحت أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية الذي طلب الشكوى بحق المتهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في مكتب رئيس الوزراء المتضمن وجود فساد مالي وإداري تسبب بهدر المال العام، وقرينة هروب المتهم".

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