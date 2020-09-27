تقرير: هذا ما يجنيه الرؤساء الأميركيون من أموال بعد مغادرتهم البيت الأبيض

2020/09/27 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

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رؤوساء أميركيون سابقون

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي عن رواتب الرؤساء الأميركيين، بعد مغادرتهم للمنصب.

وذكر تقرير للموقع أن الرئيس الأميركي يحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 400 ألف دولار، إضافة إلى المخصصات الأخرى كالإقامة والسفر وغيرها من النفقات التي تتولي أمرها الدولة،

ولكن اللافت أن الرؤساء الأميركيين، عادة ما يميلون لجني أموال أكثر بكثير، بعد مغادرة البيت الأبيض.

فوفقا للموقع، يحصل الرئيس الأميركي على معاش سنوي مقداره 210,700 دولار، وبحسب وسائل اعلام أميركية من بينها "موقع موني"، فإن الرؤساء السابقين، باراك أوباما، وجورج بوش الابن، وبيل كلينتون، يحصلون حاليا على هذا المبلغ، بموجب قانون يجعله ساريا في الساعة 12 ظهر يوم التنصيب.

ولكن هناك مصادر دخل أخرى، تدر على الرؤساء السابقين، أموالا أكثر بكثير، ومنها الخطب العامة، حيث اعتاد الأميركيون على الظهور العام للرؤساء الأميركيين السابقين وإلقائهم الخطابات، فهي مصدر دخل كبير بالنسبة لهم.

فالرئيس السابق باراك أوباما، على سبيل المثال، يتقاضى ما يصل إلى 400 ألف دولار مقابل المشاركة في ملتقى حواري، حسب تقرير سابق لصحيفة "لوس أنجلس تايمز".

أما الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجورج دبليو بوش يتقاضيان ما بين 200 ألف دولار إلى 700 ألف دولار، على التوالي.

كما يعتبر نشر الكتب بعد ترك المنصب الرئاسي أيضا من الأمور المألوفة التي اعتاد عليها الرؤساء الأميركيون السابقون، ففي عام 2017، وقع باراك وميشيل أوباما صفقة مشتركة مع "Penguin Random House" بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار، حسب "فاينانشيال تايمز".

وقد سبق أن نشر أوباما، مع هذه الدار كتابين بما في ذلك مذكراته "أحلام من أبي: قصة عرق وإرث"، وصدر كتاب "أن تصبح" لميشيل أوباما، في أوائل عام 2019، وسيتاح كتاب باراك أوباما، "أرض الميعاد"، في تشرين الثاني المقبل.

ولا يزال بيل كلينتون يحتفظ بالرقم القياسي، إذ حصل على حوالي 14 مليون دولار مقابل صفقة كتاب ما بعد الرئاسة، كما ذكر موقع "فوكس"، فيما حصل جورج دبليو بوش على مبلغ 10 ملايين دولار.

ويجني الرؤساء الأميركيون السابقون أيضا عوائد مجزية جدا من مجالس الشركات والمناصب الفخرية، ففي عام 2016، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأسبق كلينتون جنى 18 مليون دولار كمستشار فخري لمدرسة ربحية.

ر.إ

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