"اتهامات متبادلة ببدء الأعمال العدائية".. مواجهات عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان

2020/09/27 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت أذربيجان الأحد، حملة قصف على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، حسب ما أفاد الانفصاليون الأرمينيون.

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