اقليم كوردستان..4749 اصابة بكورونا خلال الاسبوع الماضي

2020/09/27 | 11:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان خلال الاسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الفحوصات التي اجريت للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في اقليم كوردستان خلال الاسبوع الماضي وصل الى 33113 فحصا، 10284 في اربيل ، 7336 في السليمانية، 15172 في دهوك، 321 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد الاصابات المسجلة في اقليم كوردستان خلال الاسبوع الماضي وصل الى 4749 حالة، 1250 في اربيل و1118 في السليمانية، و2191 في دهوك و190 في حلبحة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفايروس كورونا خلال الاسبوع الماضي بلغ 145 حالة، 26 في اربيل و62 في السليمانية و52 في دهوك و2 في حلبجة.

واشار البيان الى ان عدد حالات الشفاء خلال الاسبوع الماضي وصل الى 3411 حالة، 1448 في اربيل ، 647في السليمانية، 1122 في دهوك، 194 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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