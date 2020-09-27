اعتقال 3 ارهابيين في محافظة ديالى

2020/09/27 | 11:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القبض على 3 ارهابيين من تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقال بيان لاعلام الأمن الوطني: انه "وبناءً على معلومات استخبارية، تمكنت المفارز في محافظة ديالى من القاء القبض وفقاً لمذكراتٍ قضائية على 3 عناصر من عصابات داعش منضوين فيما يسمى بولاية ديالى الارهابية، ويعملون فيما يُسمى بديوان الجند بصفة مقاتلين".

وأضاف البيان: انه "قد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، بعدما اعترفوا بمشاركتهم في التعرضات على الأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة ضدهم، اذ تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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