مصادر: الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على أكبر تبادل للأسرى

2020/09/27 | 11:09 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث في مأرب يوم السابع من مارس آذار 2020.تصوير: علي عويضة - رويترزعدن (رويترز) - قالت مصادر يوم الأحد إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على تبادل نحو ألف أسير من بينهم 13 جنديا سعوديا خلال محادثات ترعاها الأمم المتحدة في إطار خطوات لبناء الثقة بهدف استئناف عملية السلام المتوقفة.ومن المقرر أن يعقد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إفادة صحفية في وقت لاحق يوم الأحد في ختام الاجتماع الذي استمر أسبوعا في سويسرا للجنة التي تشرف على اتفاق تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها أول مرة خلال محادثات السلام في ديسمبر كانون الأول عام 2018.وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الحكومة اليمنية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اللتين تتقاتلان منذ أكثر من خمسة أعوام اتفقتا على قائمة تضم 1080 أسيرا فيما سيكون أكبر تبادل للأسرى حتى الآن.وقال محمد علي الحوثي المسؤول السياسي الكبير في جماعة الحوثي على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن المهم هو تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وليس مجرد التوقيع عليه.إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية

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