مصدر امني: مستشار الامن الوطني يتوجه الى اقليم كردستان على رأس وفد رفيع

2020/09/27 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بان مستشار جهاز الامن الوطني قاسم الاعرجي توجه الى اقليم كردستان على رأس وفد امني رفيع.وقال المصدر ان “هدف الزيارة هو عقد اجتماع امني مع المسؤولين في كردستان”.

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