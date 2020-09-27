الحكومة الاتحادية تعتزم إرسال 320 مليار دينار الى اقليم كردستان والمقابل؟

2020/09/27 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الحكومة الاتحادية، الاحد، ارسال 320 مليار دينار الى اقليم كردستان مقابل 50% من واردات المنافذ الحدودية، بينما تجرى مباحثات بين بغداد واربيل بشأن موازنة 2021.وقال المتحدث الرسمي لنائب رئيس وزراء الاقليم، سمير هورامي، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، … Readmore

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