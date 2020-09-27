2020/09/27 | 11:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _دوليةطالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسريع خطوات رفع اسم بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب والتزام شركاء بلاده بتعهداتهم لمساعدة السودان .و اتهم حمدوك، في وقت سابق خلال ورقة قدمها في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد حاليا في العاصمة الخرطوم نظام الرئيس السابق عمر البشير، في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.ولفت إلى أن السودان يعاني تدهورا حادا في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان، حيث كانت تقع معظم حقول النفط.وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن "أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 64 مليار دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة السودانية يطالب برفع اسم السودان من قائمة الارهاب) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة السودانية يطالب برفع اسم السودان من قائمة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).