احلام تتبادل الغزل في مقطع فيديو: اخترت أجمل رجل في الخليج!

2020/09/27 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو على حسابها في "سناب شات" وهي تتبادل الغزل مع زوجها مبارك الهاجري.

وتعليقا على وصف زوجها لها بأنها رقم واحد في الغناء وفي أذواق المجوهرات وفي كل شيء على حد وصفه، قالت أحلام: "عشان كدا اخترت أجمل رجل في الخليج، شيخ من شيوخ بني هاجر".

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