2020/09/27 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نحو 38 مليون دولار حصدتها شركات عالمية من حكومة اقليم كردستان كنسب من مبيعات نفط الاقليم خلال شهر اب الماضي.

وتلقى ركاء “طاوكي” دفعة اجمالية قدرها 33.8 مليون دولار فيما تلقى شركاء “طقطق” مدفوعات اجمالية بـ4.7 مليون دولار.

وبلغت حصة شركة “جينيل إنرجي” دفعة صافية تزيد عن 10 ملايين دولار، حيث كانت حصتها من شركاء “طق طق” 2.6 مليون دولار، فضلًا عن 8.2 مليون دولار حصتها من شركاء “طاوكي”

كما تلقت “غولف كيستون” صافي مبلغ مماثل من حكومة إقليم كوردستان لهذا الشهر.

ويقع حقل “طق طق” النفطي في محافظة السليمانية أما حقل “طاوكي” النفطي فيقع في محافظة دهوك.

كما تلقت شركة “غولف كيستون”، التي تدير حقل “شيخان” النفطي في محافظة دهوك، مدفوعات إجمالية قدرها 12.5 مليون دولار، حسبما أفادت شركة “مورنينغ ستار” للخدمات المالية في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات عام 2017، فإن حكومة إقليم كوردستان مدينة بنحو 3 مليارات دولار لشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان، وتصدر حكومة إقليم كوردستان ما يقرب من 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر خطوط الأنابيب مع تركيا.

وأدى انتشار فيروس كورونا والخلافات على الميزانية مع بغداد والانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى أزمة اقتصادية، مما جعل حكومة إقليم كوردستان غير قادرة على دفع رواتب موظفيها المدنيين بالكامل وفي الوقت المحدد.

وتسبب خط أنابيب النفط مع تركيا في خلافات كبيرة مع بغداد، والتي خفضت في الماضي حصة أربيل في الميزانية.

وقالت شركة “ديلويت” العملاقة للتدقيق في شهر أيار الماضي، إن حكومة إقليم كوردستان باعت نفطاً ومكثفات تزيد قيمتها عن 8.3 مليار دولار في 2019، مقابل 7.75 مليار دولار في عام 2018.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركات الاجنبية تحصل على نحو 40 مليون دولار من حكومة كردستان من مبيعات نفط آب الماضي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركات الاجنبية تحصل على نحو 40 مليون دولار من حكومة كردستان من مبيعات نفط آب الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).