2020/09/27 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أعلنت وكالة الاستخبارات ،اليوم الأحد،القبض على انتحاري داعشي في نينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية وهو أحد أفراد كتيبة الاستشهاديين (الانتحاريين) في ما يسمى كتيبة البراء بن مالك والمكنى ابو أيوب،مشيراً إلى أنه"اثناءالتحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في محافظة نينوى قبل عمليات التحرير".

وأضاف، أنه"تم تدوين أقواله وإحالتة للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

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