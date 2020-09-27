القبض على ثلاثة مقاتلين في ما يسمى ديوان الجند في ديالى

2020/09/27 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت مفارز الامن الوطني القبض على ثلاثة مقاتلين مما يسمى بديوان الجند في ديالى.وذكر بيان للجهاز تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" بناءً على معلومات استخبارية؛ القت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة ديالى القبض وفقاً لمذكراتٍ قضائية ، على ثلاثة عناصر من عصابات داعش منضوين في ولاية ديالى الارهابية، ويعملون في ما يسمى بديوان الجند بصفة مقاتلين.واضاف :" جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بمشاركتهم في التعرضات على الاجهزة الامنية وتفجير العبوات الناسفة ؛واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم"./انتهى3

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