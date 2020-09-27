هكذا سيكون الدوام في مدارس العراق

2020/09/27 | 11:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت وزارة التربية العراقية خطتها للعام الدراسي المقبل، على أن يكون "الدوام جزئياً" في ظل استمرار جائحة كورونا....

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