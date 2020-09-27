الصدر: لن نسمح بتحويل العراق إلى مستعمرة أجنبية

2020/09/27 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعمه لتحقيق السيادة العراقية بالكامل مع تأكيد رفض التواجد الأجنبي الذي يهدد أمن ووجود البلاد.

وشدد الصدر في تغريدة على تويتر، على عدم السماح لتحويل العراق إلى ما وصفها بالمستعمرة الأجنبية ، موكدا دعمه لإقامة دولة قوية تتمتع بالسيادة وان يكون ولاؤها للعراق لا للميول الشرقية او الغربية.

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