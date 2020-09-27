ديالى تسجل اعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا منذ انتشاره

2020/09/27 | 12:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن تسجيل252 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ674مسحة جديدة تبين بان 252منها موجبة اي مصابة بينها 17للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”60حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 9381حالة فيما حالات الشفاء بلغت 8503وحالات الوفاة 205حالة داعيا الى ضرورة الانتباه لموسم التغيير المناخي ودخولنا موسم الخريف وما سيصاحبه من زيادة في الأمراض الموسمية ومنها الأمراض التنفسية وخاصة الإنفلونزا بأنواعها”.يذكر ان حصيلة الساعات 24 الماضية من الاصابات هي الاعلى في ديالى منذ انتشار كورونا قبل 7 اشهر.



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