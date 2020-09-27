العمليات المشتركة: الكاظمي وجه باستكمال نصب الكاميرات الحرارية على الحدود مع سوريا

2020/09/27 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت قيادة العمليات المشتركة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بمتابعة استكمال ما تبقى من اعمال نصب الكاميرات الحرارية والأبراج والسدود الترابية على الحدود العراقية السورية لمنع تسلل الارهابيين.

وكشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، عن ضعف الجانب السوري بإحكام السيطرة على الحدود لوجود قوات غير نظامية هناك، مما يمكن الارهابيين من الهروب من المخيمات الملاصقة للحدود والدخول الى العراق.

واكد الخفاجي إكمال خمسة وسبعين بالمئة من مشروع الكاميرات الحرارية الذي ينفذه العراق على الحدود المتاخمة لسوريا، مبينا أن القطعات العسكرية أخذت على عاتقها اكمال باقي المشروع.

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