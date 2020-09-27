الزراعة تعلن صرف مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير العلفي في محافظتين

2020/09/27 | 12:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن صرف مستحقات محصول الشعير العلفي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن” شركة مابين النهرين العامة للبذور التابعة للوزارة ستقوم بصرف مستحقات محصول الشعير العلفي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين للموسم الزراعي 2014 للفلاحين والمزارعين ممن سوقوا محصول الشعير العلفي”.وأهاب النايف بــ”المسوقين لمحصول الشعير العلفي حصراً صاحب العلاقة مراجعة مقر الشركة لتسلُّم مستحقاتهم المالية”.وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وجه في وقت سابق بتشكيل لجان لمتابعة عمليات تنقية وتعفير بذور الرتب العليا وفي جميع المحافظات لبيان مدى صلاحيتها للزراعة استعداداً للموسم الزراعي المقبل.



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