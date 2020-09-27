محافظة عراقية تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 7 أشهر!

2020/09/27 | 12:22 - المصدر: يس عراق

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Workers spray supporters of Shiite cleric Moqtada al-Sadr with disinfectant, as they take part in the Friday prayers in Sadr City, east of the Iraqi capital Baghdad, on September 11, 2020, amid the novel coronavirus pandemic.



(Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

يس عراق: بغداد

سجلت محافظة ديالى، اليوم الأحد 252 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى معدل إصابات منذ 7 أشهر.

وقال مصدر طبي، إن “محافظة ديالى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ 7 أشهر بـ 252 حالة جديدة”.

وأضاف، أن “مستشفيات المحافظة شهدت تسجيل حالة وفاة واحدة ناجمة عن فيروس كورونا، فيما تماثل 60 شخصاً للشفاء التام”.

وبهذا الموقف، بلغ عدد الإصابات الكلية في المحافظة 9381، واكتسب 8503 أشخاص الشفاء التام، فيما سجلت 205 حالات وفاة.

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