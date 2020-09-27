2020/09/27 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن جهاز الأمن الوطني، الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة مقاتلين مما يسمى بديوان الجند في ديالى.وذكر الجهاز، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أنه “بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض وفقاً لمذكراتٍ قضائية على ثلاثة عناصر من عصابات داعش […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 إرهابيين اشتركوا بالتعرض على القوات الأمنية في ديالى المركز الخبري الوطني.

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