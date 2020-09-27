كريم عفتان : وجود مصالح سياسية في تفتيت الاقضية وربطها بالاخرى

2020/09/27 | 12:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار كريم عفتان ، وجود مصالح ومكاسب سياسية للبعض في تفتيت الاقضية وربطها باخرى ، في الانتخابات المقبلة.وقال عفتان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، ان سعي البعض الى وضع دوائر انتخابية وفق مقاسات خاصة تخدم اهدافهم ومصالحهم السياسية ، امر لايمكن القبول […]

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