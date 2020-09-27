العمل تعلن قروض المشروع الطارئ والجهات المستفيدة منها

2020/09/27 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن قروض المشروع الطارئ والجهات المستفيدة منها.

وبينت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الوجبة الأولى ستوزع بين المستفيدين بواقع الف قرض" مشيرة الى ان "مبلغ القرض يتراوح بين (1000-3000) دولار للقرض الطارئ ويمنح للمشاريع القائمة، و(5000-8000) دولار، و(3000-10000) دولار وتسمى بالقروض التأهيلية".

واشارت الى ان "المستفيدين من هذا المشروع هم: (الأرامل، المطلقات، الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة البيانات الخاص بالوزارة)".

واوضحت انها "تسعى مع البنك الدولي الى انجاح المشروع والحصول على التمويل الذي من المؤمل ان يصل إلى 200 مليون دولار".

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