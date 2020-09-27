الدفاع تنعي ضابطاً رفيعاً توفي بمضاعفات كورونا

2020/09/27 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

نعت وزارة الدفاع الفقيد اللواء الركن محمد مهدي الشمري، أمين سر التدريب في الوزارة الذي توفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وذكر وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في رسالة نعي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد، أنه" بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد اللواء الركن محمد مهدي الشمري، أمين سر التدريب في وزارة الدفاع، الذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا ".

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