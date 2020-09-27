2020/09/27 | 12:29 - المصدر: عين العراق

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بانتظار وصول مدربه تيتا ...



الميناء يواصل تدريباته اليومية استعدادا للموسم الكروي

بغداد../ يواصل فريق الميناء تدريباته اليومية على ملاعب مدينة البصرة الرياضية استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وذكر مصدر في النادي :" يواصل الفريق تدريباته على ملاعب مدينة البصرة الرياضية بقيادة مدرب الحراس صدام سلمان وفق منهاج تدريبي محدد مرسل من قبل المدرب الروماني تيتا "، مشيرا الى:" ان جهودا كبيرة تبذل من قبل ادارة النادي لانجاز تأشيرة دخول الكادر التدريبي ".

واشار الى قرب حسم ملف المحترفين وحسب اختيار المدرب تيتا بعد ان اخذ الضوء الأخضر من قبل الادارة بحرية الاختيار ، لافتا الى :" ان الحارس ياسين كريم التحق بتدريبات الفريق ".

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