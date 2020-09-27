قائد شرطة ذي قار يعلن معلومات جديدة حول ’’سجاد العراقي’’ ويرد على انباء تصفيته

2020/09/27 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشف قائد شرطة ذي قار، العميد حازم الوائلي، اليوم الأحد، أخر التفاصيل بشأن قضية تحرير المختطف في المحافظة سجاد العراقي.

وقال الوائلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة ذي قار، أشرت اختطاف سجاد منذ السبت الماضي، وعلى إثرها شكلنا فريق عمل أمني برئاسة الدوائر الأمنية والاستخبارية وشعبة إجرام الخطف، مبينا أن عمليات البحث عن سجاد مستمرة وتدقيق المعلومات ومتابعتها مع اغلب الاتصالات المتوفرة لدى الدوائر الأمنية".

وأضاف، "توصلنا للشخص الذي اختطف سجاد وصدر بحقه أوامر قبض وجاري عمليات البحث عنه، مضيفا أن، الأنباء التي تحدثت عن تصفيته غير صحيحة وعملية تحريره قريبة".

وكشف قائد شرطة ذي قار، العميد حازم الوائلي، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل حول عملية اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي، وفيما أكد التوجه لتحرير العراقي، أشار إلى تكفل شيخ عشيرة المتهم بالخطف بسلامة سجاد.

وقال العميد حازم الوائلي، في تصريحات صحفية، إن "خطف الناشط المدني سجاد العراقي حصل عند الساعة 8:30 مساءا (تقريبا) في منطقة نائية على أطراف مدينة الناصرية من قبل عجلات (اثنين) مجهولة الارقام يستقلها سبعة اشخاص، وكان زملاء الناشط موجودين معه عند اختطافه الى جهة مجهولة".

وأضاف الوائلي: "باشرنا كقوات امنية من خلال تشكيل فريق عمل برئاستي، وقد اتخذنا الاجراءات المناسبة التي اطلع عليها قاضي التحقيق وأصدر قراراته المناسبة، وفي اثناء التحقيق استخبرنا من أحد زملاءه (زملاء الناشط) والذي تعرض للإصابة بإطلاق نار في محل الحادث على هوية الخاطف، وحاليا نواصل ملاحقة ومتابعة الخاطف".

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