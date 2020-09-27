بهذه التشكيلة المتوقعة.. برشلونة يستهل مشواره في الليغا اليوم أمام فياريال بقيادة كومان

2020/09/27 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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يستضيف فريق برشلونة، مساء اليوم الأحد، منافسه فياريال، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2020 / 2021.

وتعتبر هذه هي مباراة برشلونة الأولى هذا الموسم، بعد تأجيل أول لقائين للبلاوجرانا بمسابقة الدوري الإسباني بسبب مشاركته في نسخة دوري أبطال أوروبا الأخيرة.

ويتواجد حالياً فريق فياريال بالمركز السادس برصيد أربع نقاط، ويمتلك فرصة كبيرة للتواجد في صدارة الليغا، إذا نجح في الفوز بمباراة اليوم.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم ضد فياريال، حيث سيلعب الهولندي رونالد كومان أول لقاءاته الرسمية كمدرب للبرسا بخطة هجومية.

وأكملت الصحيفة أن "الرباعي ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وفيليب كوتينيو، وأيضاً الشاب أنسو فاتي سيتواجدون في التشكيلة الأساسية للبرسا بطريقة لعب 4/2/3/1.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس، دي يونج، جريزمان، فاتي

خط الهجوم : كوتينيو، ميسي

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