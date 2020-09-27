أرمينيا تعلن حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد

2020/09/27 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت الحكومة الأرمينية ، اليوم الأحد، حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب أحداث قرة باغ.وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد اعلن في وقت سابق أن سلطات بلاده تدرس إمكانية إعلان حالة الحرب والتعبئة العامة الجزئية ".وكتب باشينيان، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد : "يتم الإعلان عن حالة الحرب والتعبئة العامة بقرار من حكومة جمهورية أرمينيا.



وسيسري القرار بعد نشره رسمياً.



إنني أدعو الجنود المعينين في القوات إلى المثول أمام مفوضياتهم العسكرية في المناطق".يأتي التصريح على خلفية تفاقم الوضع في قرة باغ، إذ قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون.



وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ".بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة".وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني".من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أطراف النزاع في ناغورنو- قرة باغ، إلى وقف إطلاق النار على الفور وبدء المفاوضات".ونص البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية: "ندعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار على الفور وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع".ويشير بيان وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوضع في منطقة نزاع ناغورني قرة باغ، قد تدهور بشكل حاد".وتابع البيان:"القصف المكثف جار من قبل الجانبين وهناك تقارير عن وقوع خسائر"./انتهى2

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