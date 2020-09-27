الرشيد : منح قروض تصل الى (40) مليون دينار لترميم الوحدات السكنية للموظفين الموطنة رواتبهم

2020/09/27 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قرر مصرف الرشيد منح قروض للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف تصل الى (40) مليون دينار .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان مبلغ القرض يحدد بنسبة (50٪؜) من القيمة التقديرية للوحدة السكنية مع مراعاة عدم تجاوز مبلغ القسط الشهري والفائدة (50٪؜) من صافي راتب الموظف المقترض".واشار الى :" ان من ضمن التعليمات التي حددها مجلس الادارة ان يكون الموظف طالب القرض معينا على الملاك الدائم ولا تقل خدمته عن (سنتين)"./انتهى3

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