شمخاني: التطبيع مع الكيان الصهيوني يوسع الخلافات في المنطقة

2020/09/27 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة كبرى وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني ، مضيفا ان...

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