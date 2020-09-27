اعلام الفتن.. العراق وسيناريو مهزوم لانقلاب مزعوم

2020/09/27 | 12:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يكاد يمر يوم على العراق وشعبه دون نار فتنة داخلية جديدة بعناوين ومحاور مختلفة، تثيرها وسائل اعلام وشخصيات فتنوية معروفة الانتماء والتمويل، حتى وان...

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