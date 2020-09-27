2020/09/27 | 12:29 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون الناصرية: اصابة 211 شخصاً بكورونا خلال 24 ساعة الماضية في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/27 | 12:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون الناصرية: اصابة 211 شخصاً بكورونا خلال 24 ساعة الماضية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفزيون الناصرية: اصابة 211 شخصاً بكورونا خلال 24 ساعة الماضية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).